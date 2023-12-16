BM Filistin Raportörü, İsrail'in Filistin topraklarını kolonileştirmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak Uluslararası Ceza Mahkemesine tutuklama emri çıkartma çağrısında bulundu.
16 Aralık 2023 Cumartesi 21:38:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 21:38:00
BM'den UCM'ye 'işgal ve kolonileşme' uyarısı: İsrail için tutuklama talebi
Kaynak: AA
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BM Filistin Raportörü, İsrail'in Filistin topraklarını kolonileştirmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak Uluslararası Ceza Mahkemesine tutuklama emri çıkartma çağrısında bulundu.
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