VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Kızıldeniz'de 14 İHA'yı düşürdüğünü duyurdu
İsrail ordusunun rehine skandalı gün yüzüne çıktı: 3 İsrailli rehineyi böyle infaz etmişler!
ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer gerilim: "Rejimin sonu olur”
BM'den UCM'ye 'işgal ve kolonileşme' uyarısı: İsrail için tutuklama talebi
Başkan Erdoğan net konuştu, "Gazze'deki katliamların önüne geçeceğimiz günler yakındır"
Bakan Yerlikaya duyurdu! 2023'te 7'si kırmızı listede 1069 terörist öldürüldü
16 Aralık 2023 Cumartesi 21:38:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 21:38:00

BM'den UCM'ye 'işgal ve kolonileşme' uyarısı: İsrail için tutuklama talebi

Kaynak: AA

ABONE OL

BM Filistin Raportörü, İsrail'in Filistin topraklarını kolonileştirmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak Uluslararası Ceza Mahkemesine tutuklama emri çıkartma çağrısında bulundu.

BM Filistin Raportörü, İsrail'in Filistin topraklarını kolonileştirmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak Uluslararası Ceza Mahkemesine tutuklama emri çıkartma çağrısında bulundu.

Etiketler : israil suçlama BM tutuklama çağrısı Filistin kolonileştirmesi
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX