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19 Haziran 2023 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 08:30:00

BM'den Rusya'ya Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması için çağrı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından gerekli insani yardımın ulaştırılması için Rusya'yı kontrolü altındaki bölgelere erişime izin vermeye çağırdı.

BM'nin Ukrayna'daki İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından insani yardımın etkin bir şekilde ulaştırılması konusunda Ukrayna ve Rusya hükümetleri ile işbirliği yaptıklarını aktardı.

"Rusya Federasyonu hükümeti, geçici askeri kontrolü altındaki bölgelere erişim talebimizi şu ana kadar reddetti." ifadesini kullanan Brown, BM'nin gerekli erişim için çaba göstermeye devam edeceğini bildirdi.

Brown, "Rus makamlarını uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırıyoruz." dedi.

Etiketler : birleşmiş milletler rusya ukrayna insani yardım
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