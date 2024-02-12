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12 Şubat 2024 Pazartesi 22:53:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 22:53:00

BM'den Refah açıklaması: "Zorla yerinden edilmesi sürecine dahil olmayacağız"

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Refah'ta kimsenin zorla yerinden edilmesi sürecine dahil olmayacaklarını, Gazze'de gidilecek güvenli hiçbir yer olmadığını açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının, Gazze'nin en güneyinde ve çok sayıda yerinden edilmiş kişinin sığındığı ve BM'nin insani yardım operasyonlarının konuşlandığı bölgeyi hedef aldığını kaydetti.

Dujarric, bu durumun insani yardım ihtiyaçlarını karşılamayı da giderek zorlaştırdığını belirterek, aynı zamanda yerinden edilen kişilerin "temiz su, barınak, gıda ve ilaç yoksunluğuyla" mücadele ettiğine dikkati çekti.

Gazze'deki insani durumun çok zor olduğuna ve BM'nin halihazırda elindeki insani yardım malzemelerinin sadece günler içinde tükenebileceğine işaret eden Dujarric, "Daha önce de uyardığımız üzere sivil düzen çökmek üzere." dedi.

Dujarric, BM'nin İsrailli yetkililerle yürüttüğü "önden uyarı sisteminin" çalışmadığının, çatışmaların yanı sıra yardım geçiş noktalarında düzenlenen gösterilerin de yardım dağıtım sürecini olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

- "KİMSENİN ZORLA YERİNDEN EDİLMESİ SÜRECİNE DAHİL OLMAYACAĞIZ"

İsrail'in BM'den sivilleri bazı bölgelerden boşaltma konusunda yardım istemesiyle ilgili soruya da Dujarric, "Her şeyin uluslararası hukuka uygun bir şekilde ve sivillerin korunmasını önceliklendirerek gerçekleşmesini istiyoruz. Refah'ta kimsenin zorla yerinden edilmesi sürecine dahil olmayacağız." yanıtını verdi.

Dujarric, aynı zamanda Gazze'de sivillerin gidebileceği güvenli hiçbir yer olmadığını kaydetti.

- "GENEL SEKRETER KONUŞMAYA DEVAM EDECEK"

Genel Sekreter'in İsrail'in Refah saldırılarına yönelik tepkisinin sorulması üzerine Dujarric, sivillerin öldürülmesini defaatle kınadıklarını anımsatarak "İnsani ateşkes sağlanması çok önemli." ifadesini kullandı.

Dujarric, AA muhabirinin, "Genel Sekreter'in, İsrail'in Refah saldırısına ilişkin tepkisi hakkında açıklamanız bana yeterli gelmedi. Genel Sekreter perşembe günü düzenlediği basın toplantısında olası bir saldırının yol açacağı yıkıma karşı güçlü bir şekilde uyardı. Siz de Refah'ın Gazze'nin en güneyinde olduğunu söylediniz. Gidecek bir yer kalmadı. İnsanlar Refah'a güvenli olduğu yönünde vaatlerle gönderildi. Aynı zamanda burası insani yardım girişlerinin de temel noktası. Bu nedenle, Genel Sekreter uyarı ve çağrılarının duymazdan gelinmesini nasıl karşılıyor?" sorusuna cevap verdi.

Genel Sekreter'in bu çağrıları yapan tek lider olmadığını ve dünyanın farklı yerlerinden benzer çağrılar geldiğini kaydeden Dujarric, "Genel Sekreter konuşmaya devam edecek." dedi.

- ⁠İSRAİL'İN REFAH BÖLGESİNE SALDIRI PLANI

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum, İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

Etiketler : BM REFAH YERİNDEN EDİLME İSRAİL GAZZE
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