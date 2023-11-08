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08 Kasım 2023 Çarşamba 21:16:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 21:16:00

BM'den İsrail'in katliamlarına tepki: Gazze'de güvenli bir yer yok

Kaynak: AA

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BM'den İsrail'in katliamlarına tepki: Gazze'de güvenli bir yer yok

BM Yüksek Komiseri Türk: " İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, tıpkı onların hukuka aykırı olarak zorla tahliyesi gibi savaş suçu anlamına geliyor."

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : İsrail katliamları Gazze güvensizliği Google SEO.
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