08 Kasım 2023 Çarşamba 21:16:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 21:16:00
BM'den İsrail'in katliamlarına tepki: Gazze'de güvenli bir yer yok
Kaynak: AA
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BM'den İsrail'in katliamlarına tepki: Gazze'de güvenli bir yer yok
BM Yüksek Komiseri Türk: " İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, tıpkı onların hukuka aykırı olarak zorla tahliyesi gibi savaş suçu anlamına geliyor."
Ayrıntılar geliyor...
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