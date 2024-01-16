VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail'in '7 Ekim' korkusu: Doktorların BM yetkilileriyle görüşmesi yasaklandı
Sunak'tan Müslüman milletvekiline İslamofobik sözler: Tepki yağdı!
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gazze'de "çifte standart" uyarısı
BM'den ABD'ye infaz kararı tepkisi
Murat Kurum'dan Vali Gül'e ziyaret
Husiler'den bir gemiye daha füze saldırısı
16 Ocak 2024 Salı 22:25:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 22:25:00

BM'den ABD'ye infaz kararı tepkisi

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler, ABD'de bir mahkumun azot gazıyla infazının durdurulması çağrısı yaptı. Smith'in azot gazıyla infazının durdurulmasını talep eden Shamdasani, bu metotla yapılması planlanan tüm idam cezalarının da durdurulmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, mahkum Kenneth Eugene Smith'in ABD'nin Alabama eyaletinde 25 veya 26 Ocak'ta azot gazıyla boğularak infaz edilmesi kararına tepki göstererek, bunun durdurulmasını istedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BM'nin bu "yeni ve test edilmemiş" idam metodunun Kenneth Eugene Smith üzerinde denenmesinden endişe duyduğunu aktaran Shamdasani, söz konusu yöntemin Uluslararası İnsan Hakları çerçevesinde "insani olmayan, aşağılayıcı ve işkence sayılabilecek" bir metot olabileceğini belirtti.

Smith'in azot gazıyla infazının durdurulmasını talep eden Shamdasani, bu metotla yapılması planlanan tüm idam cezalarının da durdurulmasını istedi.

Shamdasani, Alabama'nın mahkumlara azot gazıyla idam etmeden önce herhangi bir yatıştırma işlemi uygulamadığının altını çizerek, bu yöntemin mahkumlara acı verme riski olduğunu kaydetti.

Smith'in bu koşullar altında infaz edilmesinin, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye ilişkin ceza yasağını ihlal edebileceğine dair ciddi endişelerinin olduğunu ifade eden Shamdasani, Smith'in haklarının "BM İşkence ve Diğer Zalimane Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi" dahilinde olduğunu kaydetti.

BM uzmanları Morris Tidball-Binz, Alice Jill Edwards, Tlaeng Mofokeng ve Margaret Satterthwaite, Smith'in 1988'de işlediği cinayetten dolayı azot gazıyla infaz edilmesine yönelik verilen kararı, "zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ve hatta işkenceye maruz bırakabilecek, denenmemiş bir infaz yöntemi" olarak yorumlamıştı.

Etiketler : infaz durdurma çağrısı idam cezaları azot gazıyla infaz BM ABD
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX