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08 Eylül 2023 Cuma 15:05:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 15:05:00

BM'den 2030 için korkutan uyarı: 340 milyon kadın ve kız çocuğu aşırı yoksulluk içinde olabilir

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ne yönelik gelişmeler hız kazanmadığı takdirde, 2030'a gelindiğinde 340 milyon kadın ve kız çocuğunun aşırı yoksullukla mücadele edebileceğini açıkladı.

BM Kadın Birimi, 2030'a kadar yoksulluğun tüm biçimlerini sonlandırmayı amaçlayan "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" kapsamında, cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesine yönelik güncel duruma ilişkin rapor yayımladı.

Küresel çapta "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin gerisinde kalındığına işaret edilen raporda, güncel ilerleme ivme kazanmadığı takdirde 2030'a gelindiğinde 340 milyon kadın ve kız çocuğunun aşırı yoksulluk içerisinde yaşayacağı ve 110 milyon kadın ile kız çocuğunun eğitim imkanlarından mahrum kalacağı belirtildi.

Raporda, nitelik ve nicelikte özdeş işler için kadınlara, erkeklerin kazancının yalnızca yüzde 51'inin ödendiği ve bu durumun devamı halinde kadın ile kız çocuklarının neredeyse dörtte birinin gıda güvensizliği yaşayacağı ifade edildi.

Raporda, kalkınmanın hız kazanmaması halinde, gelecek nesil kadın ile kız çocuklarının maaşsız çalışma ve ev işleriyle, erkeklere kıyasla günde yaklaşık 2,5 saat daha fazla meşgul olacağı kaydedildi.

İklim değişikliğine ilk defa yer verildi

Cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi ile iklim değişikliğinin ilk kez birlikte değerlendirildiği raporda, 2050'ye gelindiğinde 158,3 milyon kadın ve kız çocuğunun daha iklim değişikliği nedeniyle yoksullukla mücadele edeceği öngörüldü.

Raporda, iklim değişikliği nedeniyle, güncel sayıya ek olarak, 131 milyon erkek ile 236 milyon kadın ve kız çocuğunun daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Çatışma alanlarında yaşayan kadın nüfusunun 2017'ye kıyasla yüzde 50 artarak 2022'de 614 milyona ulaştığı ifade edilen raporda, küresel çapta cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi hedeflerine ulaşmak için senede 360 milyar dolar ek yardıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Etiketler : BM Kadın Birimi Cinsiyet eşitliği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
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