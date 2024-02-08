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08 Şubat 2024 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 07:30:00

BM, Refah'taki Gazzelilerin hayatta kalmak için temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu bildirdi

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan Gazzelilerin hayatta kalmak için temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yazılı açıklamasında, Gazze'de yaşanan krizin beşinci ayına girdiğini belirtirken, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde devam eden çatışmaların daha fazla can kaybına neden olduğu ve insani ihtiyaçların daha da kötüye gittiğini kaydetti.

Çatışmalardan etkilenen milyonlarca insan ve onlara yardım etmeye çalışan insani yardım görevlileri için umutların giderek azaldığının altını çizen Griffiths, "Gazze nüfusunun yarısından fazlası artık Mısır'ın hemen yanındaki ve 250 bin nüfuslu Refah kentinde tıkış tıkış yaşıyor. Onların yaşam koşulları çok kötü. Hayatta kalmak için temel ihtiyaçlardan yoksunlar, hastalık, açlık ve ölümle mücadele ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Griffiths, çatışmaların Refah'a doğru ilerlediğini hatırlatırken güvenlik arayışı içinde düşünülmesi dahi zor olan durumlara katlanan ailelerin güvenliği ve sağlığı konusunda son derece endişeli olduğunu bildirdi.

Son dört ayda Gazze'de 27 bin 500'den fazla insan öldürüldüğünü belirten Griffiths, Refah'ta yaşanabilecek çatışmaların artmasının daha fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olma riski taşıdığını ifade etti.

Griffiths, "Bu durum aynı zamanda halihazırda güvenli olmayan koşullar, hasarlı altyapı ve erişim kısıtlamaları nedeniyle sınırlı olan insani yardım operasyonunun daha fazla engellenmesi riskini taşıyor. Basitçe söylemek gerekirse; bu savaş durmalı." değerlendirmesini yaptı.

⁠İSRAİL ŞİMDİ DE "REFAH'A SALDIRI" SİNYALLERİ VERİYOR

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 1,9 milyon Filistinli zorla yerinden oldu. Yerinden olanların büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.

İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu aşmış durumda.

Yeterli konut olmaması nedeniyle bu Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail yönetimi ise şimdi de Refah'a saldıracağının sinyalini veriyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Etiketler : birleşmiş milletler israil filistin refah gazzeli
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