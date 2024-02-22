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BM raportörleri, İsrail'in Gazze'de "acil ateşkes" uygulaması gerektiğini belirtti
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22 Şubat 2024 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 09:30:00

BM raportörleri, İsrail'in Gazze'de "acil ateşkes" uygulaması gerektiğini belirtti

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Gazze'de acil ateşkes uygulaması ve sivil kayıplarının önlenmesi gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak tarihli kararı uyarınca derhal ateşkes ve Filistinli kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına öncelik veren somut insani önlemler uygulaması gerektiği vurgulandı.

Gazze'de eğitimin neredeyse tamamen kesintiye uğraması, konutların büyük oranda tahrip edilmesi, üreme sağlığı hizmetlerine erişimde sorun yaşanmasının, artan keyfi gözaltılar ile şiddet riskinin yanı sıra Gazze ve Batı Şeria'da kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı cinsiyete dayalı şiddetin acil olarak ele alınmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hastanelerde tıbbi tedaviye ve temel malzemelere erişimin son derece sınırlı olması konusunda, anestezi olmadan yaralı çocukların ampütasyona tabi tutulduğu ve hamilelere sezaryen yapıldığına ilişkin raporlar karşısında endişeliyiz. Kritik insani durum göz önüne alındığında, İsrail güçlerinin Gazze'deki hastanelere yönelik tüm saldırı ve baskınlarının derhal durdurulması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de ateşkesle birlikte sivil kayıplar ve yerinden edilmelerin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınması, acil tıbbi müdahaleler için Refah Sınır Kapısı yakınlarında ve Gazze dışında bir sahra hastanesinin kurulması gerektiği belirtildi.

KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ KORUNMASI ÇAĞRISI

Açıklamada, kadınların ve kız çocuklarının hayatta kalması için kritik olan gıda, içme suyu, ilaç, yakıt ve diğer yardım malzemelerin dağıtımının kolaylaştırılmasının önemine işaret edilerek, sağlık hizmeti ve psikososyal desteğin de göz ardı edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Gazze'de eğitim tesislerinin artık barınak olarak kullanılmaması gerektiğine değinilen açıklamada, kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi için ek barınaklar ve okullar inşa edilmesi çağrısı yer aldı.

Açıklamada, "Gazze ve Batı Şeria'da hayatta kalan veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskiyle karşı karşıya olan kadınlar ve kız çocuklarına güvenli alanlar sağlanmalı ve savaş tazminatı verilmeli. İsrailli yetkililer ve yerleşimciler de dahil onlara karşı şiddet uygulayanların hesap vermesi sağlanmalı." denildi.

Açıklamada önerilen bu önlemlerin, uluslararası insan hakları hukuku ve diğer uluslararası yükümlülüklerin gerektirdiği şekilde, İsrail'in, Filistinli kadınlara ve çocuklara yönelik daha fazla zarar vermesini önlemek için gereken adımları içerdiği de belirtildi.

Etiketler : birleşmiş milletler raportör gazze israil ateşkes
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