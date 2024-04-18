BM raportörleri: Gazze'deki okulların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü

BM raportörlerince yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki okullara, üniversitelere, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik saldırılarla ilgili büyük kaygı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'deki okulların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü. Filistin eğitim sisteminin sistematik olarak yok edilmesi konusunda ciddi endişe duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in bu saldırılarının "eğitim katliamı" şeklinde nitelendiği açıklamada, öğretmenlerin, öğrencilerin ve personelin tutuklanması, gözaltına alınması veya öldürülmesinin yanı sıra eğitim altyapısının tahribatı yoluyla eğitimin sistematik olarak yok edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik 6 aydır süren saldırında 5 bin 479'dan fazla öğrenci, 261 öğretmen ve 95 profesör öldürüldü. 7 bin 819'dan fazla öğrenci ve 756 öğretmen yaralandı. Bu sayı her geçen gün artıyor. Gazze'de kalan son üniversite olan El-İsra Üniversitesi, 17 Ocak 2024'te İsrail ordusu tarafından yıkıldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, uluslararası bursu olan Filistinli öğrencilerin yurt dışında eğitim almalarını da engellediği bildirildi.

"Okullar yıkıldığında umutlar ve hayaller de yıkılır." ifadesinin yer aldığı açıklamada, İsrail ordusunun "güvenli bölgeler" olarak belirlediği alanlar da dahil zorla yerinden edilmiş sivilleri barındıran BM okullarını dahi bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, eğitime yönelik saldırıların kabul edilemeyeceği vurgulanarak, "Uluslararası toplum, okulları ve üniversiteleri hedef alanların sorumlu tutulacağına dair açık bir mesaj vermeli. Bu ihlallerin sorumluluğu, eğitim sistemini finanse ve yeniden inşa etme yükümlülüğünü de içeriyor." ifadeleri kullanıldı.

BM ÖZEL RAPORTÖRLERİ



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