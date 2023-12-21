21 Aralık 2023 Perşembe 20:05:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 20:05:00
BM'den işgalci İsrail'e mesaj: Filistinlilere karşı nefret söylemlerine dikkat çekti
BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Filistinlilere karşı nefret söylemlerinin İsrail'in soykırımı önleme yükümlülüğüyle ilgili ciddi endişeler doğurduğunu bildirdi
BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Filistinlilere karşı nefret söylemlerinin İsrail'in soykırımı önleme yükümlülüğüyle ilgili ciddi endişeler doğurduğunu bildirdi
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