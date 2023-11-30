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30 Kasım 2023 Perşembe 21:35:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 21:35:00

BM İklim Zirvesi Dubai'de başladı... 12 Aralık'a kadar devam edecek

Kaynak: AA

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BAE resmi ajansı WAM, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde başlayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansının 12 Aralık'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde başladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Expo City Dubai'de başlayan konferans 12 Aralık'a kadar devam edecek.

Bu yıl başkanlığını BAE'nin yürüttüğü COP28'de, 180'den fazla devlet ve hükümet başkanı yer alıyor.

Konferansa katılım talebi 97 bini mavi, 400 bini yeşil bölgeden 500 bine ulaştı.

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, geçen yıl COP27'ye ev sahipliği yapan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'den başkanlığı devraldı.

BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, iklim değişikliği üzerine yıllık değerlendirmeler yapmak üzere her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor.

Etiketler : Konferans BAE Dubai BM İKLİM ZİRVESİ COP28UAE
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