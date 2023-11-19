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19 Kasım 2023 Pazar 19:52:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 19:52:00

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in BM okullarına saldırılarına tepki

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son 24 saatte Gazze'de iki BM okuluna saldırı düzenlenmesi karşısında derinden sarsıldığını belirterek, BM tesislerinin dokunulmaz olduğunu vurguladı.

BM Sözcülüğü'nden İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait iki okula düzenlediği saldırılar hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Guterres, yoğun saldırılar arasında binlerce Filistinli sivilin BM tesislerine sığındığını anımsatarak, "Tesislerimizin dokunulmaz olduğunu tekrar teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, "Gazze'de iki UNRWA okulunun 24 saatten az bir sürede vurulması karşısında derinden sarsıldım. BM tesislerine sığınan, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu onlarca insan öldürüldü ve yaralandı." değerlendirmesinde bulundu.

"Savaş her gün aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu çok fazla ve kabul edilemez boyutta sivil can kaybına yol açıyor. Artık durması gerekiyor." ifadesini kullanan Guterres, insani ateşkes çağrısını yineledi.

Guterres, Katar hükümetine arabuluculuk girişimleri için teşekkürlerini iletti.

Etiketler : BM okul saldırıları Guterres BM dokunulmazlığı
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