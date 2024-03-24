VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM duyurdu: İşgalci İsrail tüm hafta boyunca Gazze'nin kuzeyine gönderilen yardımları engelledi!
DEM Parti itiraf etti: "CHP ile görüştük, birçok öneride bulunduk"
Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye yükseldi
Tatvan'da sobaya dökülen tinerin parlaması ile 1 kişi hayatını kaybetti
5 Süper Mushshak uçağı MSB envanterine katıldı
Turgut Altınok: Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayalleri yetişmez
24 Mart 2024 Pazar 21:04:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 21:04:00

BM duyurdu: İşgalci İsrail tüm hafta boyunca Gazze'nin kuzeyine gönderilen yardımları engelledi!

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'nin kuzeyine bu hafta gönderilmek istenen tüm gıda konvoylarını engellediğini duyurdu.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'nin kuzeyindeki kıtlığa ilişkin uyarısına dair açıklamayı alıntılayarak paylaşımda bulundu.

"Bu hafta tüm gıda konvoylarımızın kuzey Gazze'ye erişimi (İsrail tarafından) engellendi." yazan Lazzarini, engelsiz erişimle insan yapımı bu açlığın hala önüne geçilebileceği uyarısı yaptı.

Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, UNRWA'nın en son yaklaşık 2 ay önce Gazze'nin kuzeyine yardım gönderebildiğini hatırlatarak, "İsrailli yetkililer, Gazze'deki en büyük insani yardım kuruluşu UNRWA aracılığı da dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyine geniş ölçekte gıda yardımının ulaştırılmasına izin vermelidir." çağrısında bulunmuştu.

Lazzarini, İsrail'in yardım götürülmesine izin vermediği müddetçe açlık ve susuzluktan çocukların ölmeye devam edeceğine dikkati çekmişti.

İSRAİL, GAZZE'Yİ KITLIĞA SÜRÜKLÜYOR

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan, 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : İsrail gazze kıtlık BM
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX