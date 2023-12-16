16 Aralık 2023 Cumartesi 15:56:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 15:56:00
BM: Bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil
Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmanın mümkün olmadığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler, bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmanın mümkün olmadığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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- BM: Bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil