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16 Aralık 2023 Cumartesi 15:56:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 15:56:00

BM: Bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler, bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmanın mümkün olmadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmanın mümkün olmadığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : bm bombardıman gazze yardım
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