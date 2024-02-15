Griffiths, İngiliz Sky News kanalına İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze'ye yardım ulaştırmakta şu an büyük zorluk yaşadıklarını belirten Griffiths, "Eğer Refah'a saldırılarsa ve Refah kapatılırsa, bu daha da zorlaşır." dedi.

Griffiths, Gazze'de insanların gidebileceği güvenli bir yeri olmadığını vurgulayarak, "Onları güvenli bir yere tahliye etme fikrinin de yanıltıcı olduğunu düşünüyoruz. Elinizi kalbinizin üzerine koyup burası gidilecek güvenli bir yer diyebileceğiniz hiçbir yer yok." diye konuştu.

İsrail'in saldırıları altındakilerin nereye gidip gitmeyeceğinin kendi tercihleri olduğunu işaret eden Griffiths, halkın zorla taşınmasına dahil olmayacaklarını daha önce de söylediklerini yineledi.

Griffiths, Gazze'de yaşananların bugüne kadarki tecrübeleri arasında en kötü insani kriz olduğunun altını çizerek, "Refah'a saldırı ihtimali geceleri uykumu kaçırıyor." dedi.

İsrail'in "Hamas'ı ortadan kaldırma ve gelecekteki müzakerelerin bir parçası yapmama planının" gerçekçi olup olmadığı sorulan Griffiths, "Bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Hamas bizim için bir terör örgütü değil, biliyorsunuz ki siyasi bir hareket. Ancak onların isteklerini de içeren müzakere edilmiş bir çözüm olmadan bu grupları yerinden etmenin çok zor olduğunu düşünüyorum." diye yanıtladı.