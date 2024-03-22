Blinken'ın, Katar'ı, esir takası yapmazsa Hamas'ı Doha'dan kovmakla tehdit etmeye çağırdığı iddiası

CNN'de yer alan habere göre, ABD'li yetkililer, Bakan Blinken'ın, Hamas'a, Gazze'deki çatışmayı durduracak bir rehine takası ve ateşkes mutabakatı yapmaması halinde üst düzey üyelerinin bulunduğu Doha'dan atılma riskiyle karşı karşıya kalacağına yönelik mesaj verdiğini belirtti.

Yetkililer, mesajın, Blinken tarafından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye, 5 Mart'ta Washington'da yapılan toplantıda iletildiğini söyledi.

ABD'li yetkililer, ateşkes mutabakatı çabalarında Washington ile arabulucu rolü oynayan Katar'ın, "mesajı anladığını ve büyük bir tepki göstermediğini" ifade etti.

Katarlı yetkililerin, bu uyarıyı Hamas liderlerine iletip iletmediğinin ise bilinmediği kaydedildi.

ABD, Katar ve Mısır, Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkes mutabakatına varılması için arabulucu rolü oynuyor.