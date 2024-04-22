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22 Nisan 2024 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 12:00:00

Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ve Savaş Kabinesi Üyesi Gantz ile Gazze'yi görüştü

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda ayrı ayrı görüştüğü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile Gazze'deki durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Gallant ve Gantz ile telefonda ülkesinin İsrail'in güvenliğine taahhüdünü ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yürütülen görüşmeleri konuştu.

Acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların ulaştırılması konularının ele alındığı görüşmelerde Blinken, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik tedbirlerin önemine dikkati çekti.

Blinken, Gantz ile görüşmesinde Gazze'deki gerilimin bölgeye yayılmasının önlenmesi konusu üzerinde de durdu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 485 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 283 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

Etiketler : gazze abd antony blinken yoav gallant benny gantz
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