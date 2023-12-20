VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tüketici güveni aralıkta arttı
Kırgızistan bayrağı değişiyor... Teklif yasalaştı
Günde 1 ton denizin yüzeyine akıyor... Karadeniz'de petrol rüyası gerçek oldu
"Ballı atama" skandalı! CHP'li belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Lavabo açmak isterken canından oluyordu
Aralık ayında 587 milyon TL SED ödemesi yapıldı
20 Aralık 2023 Çarşamba 09:51:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 09:51:00

Blinken ile Şukri telefonda görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü. Gazze'de Filistinli sivillerin zarar görmesini en aza indirecek somut adımların atılmasının ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmemesinin önemini vurgulayan Blinken ve Şukri, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ikili hedefler alanlarında yakın işbirliği içinde çalışmada mutabık kaldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Gazze'deki son durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Şukri telefonda görüştü.

Mısır ile işbirliğinin devam etmesinin önemine dikkati çeken Blinken ve Şukri, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik kararlılıklarını yineledi.

Blinken, Gazze'deki Filistinlilere gönderilen insani yardımların artırılması ve esirlerin Refah Sınır Kapısı'ndan serbest bırakılmasında oynadıkları rol için Şukri'ye teşekkür etti.

Gazze'de Filistinli sivillerin zarar görmesini en aza indirecek somut adımların atılmasının ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmemesinin önemini vurgulayan Blinken ve Şukri, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ikili hedefler alanlarında yakın işbirliği içinde çalışmada mutabık kaldı.

Etiketler : abd mısır görüşme gazze
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX