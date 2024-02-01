Blinken, BM Gazze Koordinatörü Kaag ile "yakın çalışacaklarını" belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Ocak'ta görevine başlayan Sigrid Kaag ile görüşmelerinden önce yaptığı açıklamada, Kaag'a tam destek verdiğini ifade etti.

Gazze'dekilere yardımların ulaştırılması için Kaag ile "yakın çalışacaklarını" kaydeden Blinken, BM'nin bu konuda önemli bir ortak olduğunu söyledi.

Blinken, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarına ilişkin "korkunç iddialar" üzerinde çalışacaklarını aktardı.

Kaag da ortak amacın Gazze'dekilerin ihtiyaçlarını insani yardım yoluyla karşılamak olduğunu belirterek, Ürdün, Mısır ve İsrail ile iyi görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken ve Kaag'ın görüşmede, Gazze'dekilere yardımların ulaştırılması konusunu ele aldığı bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 26 Aralık 2023'te "Gazze'ye insani yardımları düzenlemek, kolaylaştırmak ve denetlemek" amacıyla Kaag'ı Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü olarak atadığını duyurmuş, Kaag 8 Ocak'ta görevine başlamıştı.

UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI



BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.