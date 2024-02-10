ABD ve İngiltere uçakları yine bombaladı: Çok sayıda ölü var!

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10 Şubat 2024 Cumartesi 21:27:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 21:27:00

Birçok Husi mensubu öldürüldü! ABD ve İngiltere uçakları bombaladı

Kaynak: AA

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ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarında 17 Husi mensubu öldü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarında Husi mensubu 17 kişinin öldüğünü duyurdu.

Husilerin kontrolündeki SABA ajansında yer alan habere göre, ABD ve İngiltere'nin saldırılarında ölenler için cenaze töreni düzenlendi.

Öte yandan Husilere bağlı El-Mesira kanalında yer alan haberde ABD ve İngiltere'nin Yemen'in Hudeyde kentine 3 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırılara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Husiler daha önce de 12 Ocak'ta ABD ve İngiltere'nin saldırılarında 5 Husi mensubunun öldüğünü, 6'sının yaralandığını duyurmuştu.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : Yemene saldırı ABD İngiltere HUSİ
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