VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti'de istifa depremi
Kılıçdaroğlu, tazminat ödeyecek... Başkan Erdoğan Gazze'li yetimlere bağışladı
İşgalci İsrail ordusu 55 Filistinliyi öldürdü
600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı
Bir ülke daha ABD'nin Kızıldeniz misyonuna asker gönderecek
İşgalci İsrail Lübnan'a saldırdı
21 Aralık 2023 Perşembe 10:44:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 10:44:00

Bir ülke daha ABD'nin Kızıldeniz misyonuna asker gönderecek

Kaynak: AA

ABONE OL

İtalya'nın ardından Avustralya da ABD'nin Kızıldeniz misyonuna asker yollayacak ancak savaş gemisi göndermeyecek.

Avustralya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sona erene kadar Kızıldeniz'den geçen gemileri engelleyeceğini açıklayan Yemen'deki İran destekli Husilere karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki misyonu desteklemek üzere 11 askeri personel yollayacağını ancak savaş gemisi veya uçak göndermeyeceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Richard Marles, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD liderliğindeki Refah Muhafızı Operasyonu'na katkısının çerçevesini anlattı.

Refah Muhafızı Operasyonu misyonunun Bahreyn'deki karargahına ocak ayında 11 askeri personelin gönderileceğini belirten Marles, burada halihazırda 5 Avustralyalının görevlendirildiğini söyledi.

Marles, misyona gemi veya uçak göndermeyeceklerini dile getirdi.

Avustralya ordusunun Pasifik bölgesine odaklanmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Marles, "Stratejik odak noktamız konusunda gerçekten net olmamız gerekiyor ve stratejik odak noktamız, Kuzeydoğu Hint Okyanusu, Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi ve Pasifik'tir." diye ekledi.

Marles, muhalefet milletvekillerinin, ABD'nin talep ettiği şekilde savaş gemisi göndermemesinin Avustralya'yı daha az güvenilir müttefik haline getirdiği yönündeki eleştirilerini reddederek, "Bu, kesinlikle saçma." yorumunda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kızıldeniz'de artan Husi saldırılarının serbest ticaret akışına tehdit oluşturduğunu, masum denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtmişti.

Bu konunun çözümü için uluslararası talep olduğuna işaret eden Austin, "Bu nedenle bugün Operation Prosperity Guardian'ı (Refah Muhafızı Operasyonu) kurduğumuzu duyuruyorum. Bu, Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153. Görev Gücü'nün çatısı altında Kızıldeniz'deki güvenliğe odaklanan önemli bir çok uluslu güvenlik girişimidir." ifadelerini kullanmıştı.

Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya gibi ülkeler yer alıyor.

KIZILDENİZ'DE SALDIRILAR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü duyurulmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendep Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

CENTCOM ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularında 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresinden dün yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendep Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildirilmişti.

Etiketler : abd kızıldeniz husiler
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX