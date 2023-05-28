Biden'den Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı
Kaynak: TRT Haber
ABD Başkanı Biden, Başkan Erdoğan'ı seçim zaferi için tebrik etti.
Biden sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz.
NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin de Erdoğan'a tebrik mesajlarını iletmiş, "Dostane Rus-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkınız için size minnettar olduğumuzu, aynı zamanda ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim" demişti.
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