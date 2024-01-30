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Biden'dan Ürdün saldırısına misilleme açıklaması! "Nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdım"
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30 Ocak 2024 Salı 19:09:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 19:09:00

ABD Başkanı Biden'dan Ürdün saldırısına misilleme açıklaması! "Nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdım"

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün-Suriye sınırındaki üsse insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıya nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdığını söyledi.

Biden söz konusu açıklamayı Florida'ya gitmeden önce yaptı. Ancak ABD Başkanı, kararın detaylarını paylaşmadı.

Joe Biden ayrıca, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Ürdün-Suriye sınırındaki "Kule 22" üssüne düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü, en az 34 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD, saldırıdan "İran destekli militanları" sorumlu tutmuştu.

Etiketler : ABD ORTA DOĞU ÜRDÜN SALDIRI İRAN
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