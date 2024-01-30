ABD Başkanı Biden'dan Ürdün saldırısına misilleme açıklaması! "Nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdım"
Kaynak: AA
ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün-Suriye sınırındaki üsse insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıya nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdığını söyledi.
Biden söz konusu açıklamayı Florida'ya gitmeden önce yaptı. Ancak ABD Başkanı, kararın detaylarını paylaşmadı.
Joe Biden ayrıca, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Ürdün-Suriye sınırındaki "Kule 22" üssüne düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü, en az 34 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
ABD, saldırıdan "İran destekli militanları" sorumlu tutmuştu.
- Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı
- Biden'dan Ürdün saldırısına misilleme açıklaması! "Nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdım"
- İsrail'de ana muhalefet 'ateşkes ve esir takası' taraftarı
- Netanyahu, askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren esir takasını kabul etmeyeceğini söyledi
- İşgalci İsrail ordusu 26 askerinin yaralandığını açıkladı
- Lavrov, Rusya'nın Baltık ülkelerine saldıracağına dair açıklamaların "saçma" olduğunu söyledi