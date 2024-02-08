Özel Yetkili Savcı Robert Hur, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz sene evinde ve ofisinde bulunan gizli belgeleri kasıtlı olarak sakladığını belirterek, Biden'a gizli belgeler ile ilgili suçlama yöneltilmeyeceğini duyurdu.
08 Şubat 2024 Perşembe 23:47:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 23:47:00
Joe Biden'ın evinde bulunan belgeler ile ilgili açıklama! Kasıtlı olarak saklandı
Özel Yetkili Savcı Robert Hur, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz sene evinde ve ofisinde bulunan gizli belgeleri kasıtlı olarak sakladığını belirterek, Biden'a gizli belgeler ile ilgili suçlama yöneltilmeyeceğini duyurdu.
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