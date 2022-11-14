Biden: Yeni bir soğuk savaşa ihtiyaç yok
Kaynak: TRT Haber
ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda G20 Zirvesi öncesi basın toplantısında, "Yeni bir soğuk savaşa ihtiyaç yok" dedi.
Biden'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Şi ile görüşmemiz açık ve samimi geçti
- Tek Çin politikasında değişiklik yok
- ABD Dışişleri Bakanı Blınken'ın iletişim kanallarının açık tutulması için Çin'e gitmesini istedim
- Çin'in yakın zamanda Tayvan'ı işgal etmek için bir girişimde bulunacağını düşünmüyorum
- ABD yeniden lider konumunda
- Seçim sonuçları gösteriyor ki dünyadaki demokratlar hala kenetlenmiş durumda
- Herson Ukrayna için kayda değer bir zafer
Ayrıntılar geliyor..
- BM: Rusya Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyecek
- Şi'den Biden'a, "Tayvan, aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgimizdir" mesajı
- Kremlin'den Ankara'daki görüşme hakkında açıklama
- Stoltenberg: Ukrayna'nın kabul edeceği şartlar oluşursa destekleriz
- Biden: Yeni bir soğuk savaşa ihtiyaç yok
- Tahıl anlaşmasının yenilenmesi için engelleri kaldırmaya çalıştıklarını söyledi