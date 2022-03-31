VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
Ekonomi teklifi komisyondan geçti
Biden ülkedeki benzin fiyatlarını düşürmek için harekete geçti
Kurtulmuş: Barajın düşürülmesi demokratik bir kazanımdır
Zelenskiy: Türkiye'ye teşekkür ederim
Bakan Çavuşoğlu Slovenyalı mevkidaşı ile görüştü
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Müdahale sürüyor
Seçim kanunu TBMM'den geçti
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Türkiye'de 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Varank: Reformlar yapmaya devam ediyoruz
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu
İntifada senaryosunun gündeme geldiği İsrail'de, güvenlik güçlerini zor günler bekliyor
Türk savunma sanayisinin yükselişi SAHA İstanbul'u Avrupa'da zirveye oturtacak
Türk dünyasındaki Öğretmen Değişim Programı'nın ilk ev sahibi ülkesi Türkiye olacak
ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı
İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadı
Yazlık diziyle döndü
‘Mahalleden Arkadaşlar' geliyor
Düğün hazırlıkları başladı
Balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı
Üniversitede 'ücretsiz butik'
WhatsApp'a 37 yeni emoji!
31 Mart 2022 Perşembe 23:28:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 23:29:00

Biden ülkedeki benzin fiyatlarını düşürmek için harekete geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin stratejik petrol rezervinden gelecek 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini, bunun benzin fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatları ve bununla mücadeleye ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın fiyat artışlarına neden olarak Amerikalıları ve müttefiklerini etkilediğine işaret eden Biden, benzin fiyatlarıyla ilgili sorunun COVID-19 salgını ve Ukrayna savaşından kaynaklandığını vurguladı.

Biden, ülkede yüksek benzin fiyatlarına ilişkin "Ne kadar acıttığını biliyorum" ifadesini kullandı.

ABD'de ortalama benzin fiyatının "Putin'in savaşı" nedeniyle üç aydan kısa sürede yaklaşık 1 dolar arttığına dikkati çeken Biden, yeterli arzın olmadığını, petrol arzında artışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DURUMU İSTİSMAR EDEN PETROL ŞİRKETLERİNİ HEDEF ALDI

Biden, bazı petrol şirketlerinin durumu istismar ettiğini belirterek, Putin'in savaşının bu şirketler için "daha yüksek kar" anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti.

Petrol şirketlerinin "ülkenin iyiliği için adım atması" ve müşteriler için rahatlama sağlaması gerektiğini vurgulayan Biden, petrol ve gaz şirketlerinin yaklaşık 9 bin kullanılmayan ancak üretim izni onaylanmış alana sahip olduğunu dile getirdi.

"Stratejik petrol rezervinden gelecek 6 ay için günde 1 milyon varilin, 180 milyon varilin üzerinde petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum. Bu, üretim bu yılın ilerleyen zamanlarında artış gösterene kadar petrol arzını artırmak için bir savaş zamanı köprüsü."

ABD'nin enerji bağımsızlığına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Biden, "Böylece bu sorunla bir daha asla uğraşmak zorunda kalmayacağız" diye konuştu.

Biden, rezervlerden petrol piyasaya sürmenin ABD'de benzin fiyatlarını galon başına 10 ila 35 sent civarında düşürebileceğini, bunun müttefiklerin ne kadar petrolü piyasaya sunacağına da bağlı olduğunu vurguladı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 50'ye yakın artış gösterdi. ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,23 dolara ulaştı.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden benzin fiyatları
Arena'da ilk konser

Arena'da ilk konser
Gülben şıklığı

Gülben şıklığı
Yolu açık olsun

Yolu açık olsun
Candan ziyafet

Candan ziyafet
Bölüm başı 300 bin lira istedi

Bölüm başı 300 bin lira istedi
Babalığı erteledi

Babalığı erteledi
Tarkan tatil sezonunu açtı

Tarkan tatil sezonunu açtı
Baba acısını takipçileriyle paylaştı

Baba acısını takipçileriyle paylaştı
Boşanma sonrası arabasını sattı

Boşanma sonrası arabasını sattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER