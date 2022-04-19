Biden: Ukrayna'ya ilave silah yardımı yapacağız
Kaynak: AA
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya ek silah yardımı yapacaklarını duyurdu.
Biden, New Hampshire eyaletinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bir gazetecinin, "Ukrayna'ya ek silah yardımı yapacak mısınız?" sorusuna Biden "Evet" yanıtını verdi.
Biden'a bazı hava yolu şirketlerinin iç hatlar uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdığı hatırlatılarak "Uçaklarda maske zorunluluğu olması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusu yönetildi.
ABD Başkanı Biden, "Bu kişilerin kendi seçimi." değerlendirmesinde bulundu.
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