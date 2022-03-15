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15 Mart 2022 Salı 22:19:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 22:19:00

Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı.

Daha önce ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların desteğiyle onaylanan tasarıyı, Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği tören ile imzaladı.

Biden, tasarıyı imzalamadan önce yaptığı konuşmada, söz konusu fon ile Ukrayna'nın yanı sıra savaştan etkilenen komşu ülkelere de yardım yapılacağını vurguladı.

Ukrayna'ya son bir yılda 1,2 milyar dolarlık savunma yardımı sağlandığını belirten Biden, bu yardımları da artıracaklarını ve yarın bu konuda detaylı bir açıklama yapacağını kaydetti.

"İNSANİ YARDIM KONUSUNDA TÜM DÜNYAYI HAREKETE GEÇİRİYORUZ"

Biden, "Bu savaş, 3 milyona yakın Ukraynalıyı, mülteci konumuna getirdi ve sayıları her geçen gün artıyor. 12 milyon insan şu anda insani yardıma muhtaç konumda. Biz insani yardım konusunda tüm dünyayı harekete geçiriyoruz." dedi.

İmzaladığı yeni tasarı ile Ukrayna'ya savunma ve insani yardım başta olmak üzere milyarlarca dolar yardım yapacaklarının altını çizen Biden, "Bu yardımlarla Putin'in savaşının Ukrayna halkı ve bölge halkında açtığı yaraları sarmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi kapsamında, bu ülkeye askeri yardım ve yurt dışına kaçmak zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin destelenmesi maddeleri yer alıyor.

İSRAİL'E DEMİR KUBBE SİSTEMİ İÇİN 1 MİLYAR DOLARLIK FON

Öte yandan ABD hükümetini 30 Eylül'e kadar fonlayacak bütçe tasarısının içinde İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"nin yenilenmesi için 1 milyar dolarlık fon da onaylanmış oldu.

Etiketler : ABD Ukrayna Senato biden
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