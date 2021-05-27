  • BIST
    1415.03
  • Dolar
    8,5103
  • Euro
    10,4225
  • Altın
    518,4150
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır'da bombalı araç paniği! Böyle patlatıldı
Biden, Suriye'deki petrol bölgeleri için muafiyeti kaldırıyor
Bakanlık, 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor
Genç kadın kök hücre bağışıyla 2 bebeğe 'hayat' verdi
'ULAQ', hedefi başarıyla vurdu
İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak
Türkiye'de 8 bin 426 yeni vaka görüldü
Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçları yeniden yapılandırılacak
Bilgisayar korsanları "Hackİstanbul"da ter dökecek
Dışişleri'nden Almanya'ya FETÖ tepkisi
Bahçeli: Cumhur İttifakı'nı koruyacağız
Kanada, İtalyan asıllı vatandaşlarından resmen özür diledi
İşitme kaybı, küresel sorun olmaya devam ediyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 591 bin 957'ye yükseldi
Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izi
Beğeni sayısıyla şov yapmaya son
Bizde sevilmedi, yurtdışında tuttu
Nazar korkusu
Set bitti mavi tura çıktı
Örümcek Adam hayali gerçekleşti
Nazar boncuğuna can suyu
Yavru kargaya aile sıcaklığı
Çoraplar sığınmacı çocuklar için oyuncağa dönüşüyor
Türkiye'den AB'ye net mesaj: Bu talebimizi yine ileteceğiz
27 Mayıs 2021 Perşembe 23:21:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 23:21:00

Biden, Suriye'deki petrol bölgeleri için muafiyeti kaldırıyor

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için eski Başkan Donald Trump'ın bir ABD firmasına verdiği yaptırım muafiyetini uzatmayacağı bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının konuyla ilgili, adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin Suriye'deki petrol bölgelerine ilişkin yeni bir adım atmaya hazırlandığı kaydedildi.

Buna göre Biden yönetimi, geçen yıl Trump döneminde Suriye'deki petrol sahalarında iş yapabilmesi için Delta Crescent Energy adlı ABD'li enerji şirketine verilen yaptırım muafiyetini uzatmama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, daha önce getirilen yaptırımlar kapsamında ABD'li firmaların Suriye'de enerji işi yapmalarını yasaklarken, Trump yönetimi Nisan 2020'de Delta Crescent Energy firmasına yaptırım muafiyeti getirmişti.

Habere göre, Biden yönetimi, Trump dönemindeki "Suriye'deki petrolü elinde tutma" politikasını artık takip etmediği için yeni dönemde YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için verilen muafiyeti yenilemeyecek.

ABD'li eski büyükelçi James Cain ile eski ordu mensubu James Reese tarafından 2019 yılında kurulan Delta Crescent Energy adlı firma, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerde petrol çıkarma işlemi yapıyordu.

Eski Başkan Trump, Ekim 2019'da Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi talimatını vermiş, daha sonra bölgedeki petrol bölgelerinin kontrolünü elinde tutmak amacıyla sınırlı sayıda askerin orada kalması yönünde karar almıştı.

Etiketler : Joe Biden Trump abd suriye petrol
Doyamadık birbirimize

Doyamadık birbirimize
Podyum sonrası atla safari

Podyum sonrası atla safari
İlk başrol heyecanı

İlk başrol heyecanı
2020'nin ‘Normal'i

2020'nin ‘Normal'i
İzmir'de enerji tamam

İzmir'de enerji tamam
Prince için taciz suçlaması

Prince için taciz suçlaması
Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı

Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı
3 milyon dolarlık geri dönüş

3 milyon dolarlık geri dönüş
Kendi yaşadıklarımı düşünerek ağlıyorum

Kendi yaşadıklarımı düşünerek ağlıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER