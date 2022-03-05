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05 Mart 2022 Cumartesi 00:57:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 01:01:00

Biden: Rus saldırıları Avrupa'nın güvenliğine de karşı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin "Bu saldırı, sadece Ukrayna'ya değil Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve istikrara karşıdır. " değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile ikili görüşmesi öncesi gazetecilere Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

Finlandiya ile ilişkilerinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve Rusya'ya ortak tepki oluşturulması bağlamında daha da önemli hale getirdiğini belirten Biden, "Bu saldırı, sadece Ukrayna'ya değil Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve istikrara karşıdır. Bu konuda Niinisto ile hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Biden, Finlandiya'nın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunun altını çizerek, Ukrayna'ya savunma ve insani yardım sözlerini de tutacaklarına işaret etti.

BİDEN'DAN POLONYA'YA TEŞEKKÜR

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Rusya'ya getirilen ağır yaptırımlar konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin Polonya ve tüm NATO müttefiklerinin güvenliğine yönelik taahhüdünü yineleyen Biden, 4 bin 700'ü son dönemde NATO'nun doğu kanadını desteklemek için görevlendirilen toplam 9 bin Amerikan askerine Polonya'nın ev sahipliği yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Biden, ABD'nin Polonyalı mevkidaşlarıyla Avrupa'nın güvenliği ve istikrarının korunması için omuz omuza duracağını belirtirken, iki lider Ukrayna halkını desteklemenin ve bölgeye acil insani yardım götürmenin önemini vurguladı.

Görüşmede Biden, Duda ve Polonya halkına saldırılardan kaçan 700 bin Ukraynalıya ev sahipliği yaptığı ve yardım ettiği için teşekkür etti.

Etiketler : Beyaz Saray Biden ABD
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