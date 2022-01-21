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21 Ocak 2022 Cuma 00:26:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 00:26:00

Biden: Rus askerleri Ukrayna sınırını geçerse Rusya ağır bedel öder

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna sınırına yığılan Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırından herhangi bir şekilde geçmesinin "işgal" anlamına geleceğini ve bu durumda Rusya'nın "ağır bedel" ödeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, altyapı gündemine ilişkin ekibiyle Beyaz Saray'da yapacağı toplantı öncesi, dünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine yönelik sarf ettiği sözlere açıklık getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde, ABD'nin duruşunu net şekilde ortaya koyduklarını belirten Biden, "Bölgeye yığılan Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırını geçerse bu bir işgaldir. ifadesini kullandı.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda "ciddi ve koordineli ekonomik sonuçlarla" karşılaşacağını vurgulayarak, "Şu konuda hiç şüphe yok, Putin işgali seçerse Rusya ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale için paramiliter güçleri kullanmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu kaydeden Biden, "Gri bölgelerde yapılan saldırılarda Rus askerleri üniforma giymiyorlar. Bunlara da hazırlıklı olmalıyız" uyarısında bulundu.

Biden, Kiev yönetiminin, ABD'nin kendilerine yönelik desteği konusunda şüphe etmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Biden'ın ifadeleri "işgale yeşil ışık yakmak" olarak yorumlanmıştı

Göreve gelişinin 1. yıl dönümü vesilesiyle dün basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Biden'ın, "Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük çaplı bir müdahalesi olursa bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir." sözleri tartışılıyor.

Birçok eleştirmen ve siyasetçi, Biden'ın bu ifadelerini ve "küçük çaplı müdahale" sözünü, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yeşil ışık yakmak" olarak yorumlamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise yaptığı açıklamada, ABD'nin duruşunun net olduğunu ve Rus askerlerinin Ukrayna'ya geçmesinin "işgal" olacağını söylemişti.

Etiketler : Joe Biden ABD Beyaz Saray
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