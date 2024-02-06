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06 Şubat 2024 Salı 13:01:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 13:01:00

Biden, Macron'u 1996'da ölen Mitterand ile karıştırdı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak, 28 yıl önce ölen eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söyledi.

Biden, Las Vegas'ta düzenlediği seçim kampanyası konuşmasında, seçildiği dönemde G7 toplantısına katılmasına atıfta bulundu.

Macron ile anısını anlatırken gaf yapan Biden, Macron'u 1996'da ölen Mitterand ile karıştırdı.

Biden, "Almanya'dan, pardon Fransa'dan Mitterand bana baktı ve 'Ne zamana kadar buradasın?' diye sordu." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden'ın gafını, "Macron" şeklinde düzelterek yayımladı.

Etiketler : biden macron Mitterrand
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