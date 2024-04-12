VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bomba paniği! THY uçağı acil iniş yaptı
Antalya'da teleferik faciası! Yakup Köse: Belediye Başkanını olay yerinde göremedim
Biden: İsrail'i savunmaya hazırız, İran başaramaz
İslam düşmanı Momika, İsveç'e teslim edildi
BM'den İsrail'in TRT'ye saldırısına soruşturma talebi
Hizbullah'tan İsrail askeri üssüne saldırı!
12 Nisan 2024 Cuma 23:13:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 23:13:00

Biden: İsrail'i savunmaya hazırız, İran başaramaz

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e misilleme saldırısı hazırlığında olan İran'a çağrı yaptı. Biden, 'Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak.' ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Biden'a, İran'ın İsrail'e düzenleyeceği olası saldırı soruldu.

İran'ın ne kadar kısa zamanda İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya Biden, "Güvenli bir bilgi almak isterdim ancak beklentim her an olabileceği yönünde." diye konuştu.

Biden, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının, ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Etiketler : İran misillemesi ABD Başkanı Biden Suriye büyükelçilik
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX