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Biden İrlanda'ya gidiyor: IRA'nın bombalı saldırısı engellendi
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11 Nisan 2023 Salı 00:03:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 00:03:00

Biden İrlanda'ya gidiyor: IRA'nın bombalı saldırısı engellendi

Kaynak: TRT Haber

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Kuzey İrlanda polisi, ABD Başkanı Biden'ın ziyareti öncesi IRA'nın "provoke amaçlı bombalı saldırı planını" bozduğunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret edecek. Ziyaret öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kuzey İrlanda polisi, Başkan Biden'ın ziyaretini provoke etmek isteyen IRA'nın bombalı saldırı planını bozduğunu bildirdi.

The Belfast Telegraph'ta yayımlanan habere göre cumhuriyetçi paramiliter grup Yeni IRA'in (Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu) üyeleri bomba parçaları arıyordu. Adı açıklanmayan bir kaynak gazeteye, "Bomba yapmak için parça arıyorlardı" dedi.

"GÖSTERİŞLİ BİR YOLLA BİDEN'IN ZİYARETİNİ GÖLGEDE BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Cumhuriyetçi bir kaynak da gazeteye Yeni IRA'in lideri Thomas Mellon'ın, "gösterişli" bir yolla Biden'ın ziyaretini gölgede bırakmak istediğini söyledi.

Kaynak, "Mellon, gösterişli bir eylem yapmak istiyordu ama tüm o PSNI[Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı]baskınları ve Britanya'nın aramalarından sonra Paskalya Pazartesisi'nde (10 Nisan) bir ayaklanmayla yetinmek zorunda kalacak" dedi.

Etiketler : Biden İrlanda İRA

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