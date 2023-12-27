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27 Aralık 2023 Çarşamba 09:35:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 09:35:00

Biden ile Al Sani telefonda görüştü

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Biden ve Katar Emiri Al Sani, Gazze'yi görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Gazze'ye insani yardım akışını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Katar Emiri Al Sani ile yaptığı görüşmede, Amerikan vatandaşları dahil, Gazze'deki esirlerin salıverilmesi konusunu ele aldı.

İki lider, Gazze'ye hayati insani yardım akışının sürdürülmesi ve bunun artırılması çabaları konusunda istişarede bulundu.

Etiketler : abd katar gazze
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