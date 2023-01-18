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18 Ocak 2023 Çarşamba 23:15:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 23:15:00

Biden, helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya taziye mesajı gönderdi

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle bu ülkeye başsağlığı diledi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, eşi Jill Biden ve kendisinin, Ukrayna'daki helikopter kazasında yakınlarını kaybedenlere taziye dileklerini ilettiğini kaydetti.

Başkan Biden, "Yüreğimiz, bu saldırıda çocuklar dahil hayatını kaybeden ve yaralanan onlarca sivil ve onların aileleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

Monastırskiy'nin ve ekibinin, ülkesinin demokrasisi için Rusya saldırganlığına karşı mücadele ettiğini belirten Biden, Ukrayna kurumlarını güçlendirmek için destek vermeye devam edeceklerini ve Ukrayna halkının yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

BEYAZ SARAY KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN BİLGİ SAHİBİ DEĞİL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de günlük basın brifinginde, Ukrayna'daki helikopter kazasıyla ilgili başsağlığı dileyerek, söz konusu kazanın nedenini bilmediklerini söyledi.

Rus birliklerinin, Bahmut ve Soledar'da büyük kayıp vermelerine rağmen son günlerde ilerleme kaydettiklerini anımsatan Kirby, Rusların buna karşın iki bölgeye de tam olarak hakim olamadıklarını düşündüklerini dile getirdi.

Kirby ayrıca geleneksel Rus ordusu ile Wagner Grubu lideri Yevgeny Prigozhin arasında anlaşmazlıklar olduğunu bildiklerini ifade ederek, Prigozhin'in kendisini bu savaşta "vazgeçilemez" addettiğini düşündüklerini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaş bağlamında Belarus'la işbirliklerini yakından takip ettiklerini kaydeden Kirby, diğer taraftan Belarus'un Rus birliklerine yardım etmek için Ukrayna topraklarına fiziksel olarak girme gibi bir planı olduğuna dair herhangi bir belirtinin olmadığını belirtti.

LAVROV'UN HİTLER BENZETMESİ

Kirby, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD ve müttefiklerini Adolf Hitler'e benzetmesine ilişkin ise "Hangi cüretle böyle bir karşılaştırma yapabilir?" değerlendirmesinde bulundu.

Savaşı başlatanın Rusya olduğuna ve Ukrayna'yı işgal etmeseydi Batı'nın bu ülkeye silah yardımı yapmayacağına işaret eden Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer liderlerin bu gibi açıklamalarını "saçma sapan" şeklinde nitelendirdi.

SULLİVAN VE MCGRUK'ÜN İSRAİL ZİYARETİ

Bunların yanı sıra Kirby, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün, bugün İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirerek, yetkililerle görüşmeye başladıklarını duyurdu.

Kirby, Sullivan ve McGurk'ün, ziyaret kapsamında İran ile ilişkiler, Arap ülkeleriyle normalleşme, ABD'nin iki devletli çözüme bağlılığı ve Kudüs'te statükoya zarar veren tek taraflı eylemlere karşı duruşu gibi konuları masaya yatıracaklarını ifade etti.

HOLLANDA'NIN UKRAYNA'YA PATRİOT SÖZÜ

Kirby, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi teminatı sağlama niyetiyle ilgili soruya ise konuyla ilgili Hollandalı yetkililerin açıklama yapmasının uygun olacağı, ancak Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin sağlanmasının öncelik olmaya devam ettiği yanıtını verdi.

Müttefik ülkelerin Ukrayna'ya yapacakları yardımların kendi egemenliklerinde olduğunu dile getiren Kirby, bu kapsamda birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kirby, Başkan Joe Biden'ın evinde ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili sorular için ise gazetecileri diğer Beyaz Saray yetkilileri gibi Adalet Bakanlığına yönlendirmeye devam etti.

Etiketler : Biden beyaz saray Monastırskiy ukrayna
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