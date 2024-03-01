01 Mart 2024 Cuma 22:35:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 22:35:00
Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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