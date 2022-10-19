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19 Ekim 2022 Çarşamba 23:29:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 23:29:00

Biden benzin fiyatlarını kontrol altında tutma stratejisini açıkladı

Kaynak: AA

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ABD'de yaklaşan Kongre ara seçimleri öncesi Demokrat Başkan Joe Biden, ülkede artış endişesi duyulan benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için 15 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Ülkede 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi, muhalifler, Biden'ı en çok enflasyon ve artan benzin fiyatları gibi ekonomik konular üzerinden eleştiriyor.

OPEC'in günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararının ardından Biden yönetimi benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için yeni bir adım attı.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında benzin fiyatları konusundaki stratejilerini kamu oyuyla paylaştı.

Tüm dünyada artan benzin fiyatlarından Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Biden, yaz aylarından bu yana attıkları adımlar sayesinde benzin fiyatlarının galon başına 2,5 dolar kadar düşüş kaydettiğini ancak düşüşün yine de bekledikleri kadar hızlı olmadığını belirtti.

Biden, "Enerji Bakanlığı stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varili daha piyasaya sürecek, bu süreç aralık sonuna kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

Biden, stratejik rezervlerin yarısından fazlasının dolu olduğunu söyledi

Bağımsız analistlerin rezervlerden yapılan salımların petrol fiyatlarının düşüşünde önemli rol oynadığını onayladığını belirten Biden, stratejik petrol rezervlerinin yarısından fazlasının dolu olduğunu ve bunun acil bir durum için yeterli olduğunu aktardı.

Biden, gelecek aylarda da gerekirse benzeri adımların atılacağına işaret ederek ABD'nin petrol üretiminin kendi yönetimi döneminde arttığını ve ABD'nin şu anda ihraç ettiği petrolün ithal ettiği petrol oranından daha yüksek olduğunu vurguladı.

Benzin fiyatları varil başına 70 doların altına düştüğünde de stratejik petrol rezervleri için petrol satın alacaklarını kaydeden Biden, petrol şirketlerine de benzin fiyatlarını düşürme ve petrol üretimini artırma çağrısı yaptı.

"Bence Putin çok zor bir pozisyonda"

Biden, bir muhabirin, bu adımların kasım ayındaki yerel seçimler öncesi siyasi motivasyonlarla mı atıldığı yönündeki sorusu üzerine ise bu adımların daha önce de atıldığını vurguladı.

Putin'in Ukrayna'nın ilhak edilen bölgelerinde ilan ettiği sıkı yönetim konusundaki bir soruya ise Biden, "Bence Putin çok zor bir pozisyonda. Şu anda yaptığı ise bunu (sıkı yönetim), Ukrayna halkına boyun eğdirmek için elindeki tek aracı kullanmasıdır." yanıtını verdi.

Stratejik rezervler 1984'ten bu yana en düşük seviyede

ABD Başkanı Biden, mart ayında, ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

Etiketler : benzin fiyatları ABD Başkanı Biden Beyaz Saray
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