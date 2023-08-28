VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Lavrov ile Fidan yakın zamanda görüşecek"
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la stratejik ortaklık anlaşmamız var"
Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 4 gün
Güney Kore, Kuzey'in sınırlarını açma nedeninin ekonomik sorunlar olduğunu ileri sürdü
Irak ile ekonomik ilişkiler yeniden ısınıyor
Danimarka kutsal kitaplara saldırıları "yasal düzenlemeyle" engellemeye hazırlanıyor
28 Ağustos 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 11:00:00

Biden, 3 siyahinin yaşamını yitirdiği "ırkçı" saldırıyı kınadı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletindeki markette beyaz bir Amerikalı tarafından düzenlenen, 3 siyahinin yaşamını yitirdiği "ırkçı" saldırıyı kınadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida'nın Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı mahalledeki silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Irkçı nedenlerle" gerçekleştirilen saldırıyı kınayan Biden, "Beyaz üstünlüğünün ABD'de yeri yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylemeliyiz." görüşünü paylaştı.

Biden, siyahilerin "ırklarından dolayı" vurulma korkusu taşıdıkları ülkede yaşamayı ABD halkının reddetmesi gerektiğini belirterek, "Nefretin güvenli bir limanı olmamalıdır. Sessiz kalmak, suça ortaklıktır. Bu yüzden sessiz kalmamalıyız. Jill ve ben, hayatını kaybedenler ve onların aileleri için dua ediyor ve Jacksonville halkıyla birlikte yas tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı mahalledeki markete önceki gün akşam saatlerinde maskeli beyaz Amerikalı silahlı saldırı düzenlenmişti.

Jaksonville Şerifi T.K. Waters, basın toplantısında, saldırının "ırkçı nedenlerle" yapıldığını belirterek, "Saldırgan, siyahilerden nefret ediyordu." ifadesini kullanmıştı.

Saldırıda siyahi iki kadın ve bir erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Waters, 20'li yaşlardaki saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığını ve saldırının ardından kendini vurarak intihar ettiğini açıklamıştı.

Etiketler : abd joe biden ırkçı saldırı
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX