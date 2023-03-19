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19 Mart 2023 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 08:45:00

Bıçakla sırtını kestiler... Yunan'dan silinmeyecek işkence!

Kaynak: İHA

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Yunanistan'ın sığınmacı zulmüne bir yenisi eklendi. Ege'de geri itilen göçmenlerden Yemenli Isaak'ın sırtındaki 30 santimlik bıçak izleri işkencenin boyutunu gözler önüne serdi.

İzmir'den Yunanistan'a geçmek için geçen hafta lastik botla denize açılan 35 kaçak göçmen, yaklaşık 3 saat sonra Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. İddiaya göre maskeli Yunan askerleri, gemiye aldıkları göçmenleri demir sopalarla acımasızca darp etti; telefon, para ve çantalarını aldıktan sonra tekrar bota bindirerek geri itti. Ölüme terk edilen sığınmacıları Kuşadası açıklarında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tespit edildi.

MEHMETÇİK KURTARDI

Göçmenlerin yardımına yetişen Mehmetçik, sığınmacıları güvenli şekilde limana ulaştırdı; baygın halde olan ve sırtında derin bıçak izleri bulunan Yemen uyruklu Abdullah Mohamed Isaak (40) ise hastaneye kaldırıldı. Sırtındaki 30 ve 20 santim uzunluğundaki bıçak yaralarına dikiş atılan Isaak, tedavisinin ardından diğer sığınmacılar gibi Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Genç adam, "Yunan askerleri bize hayvan gibi davrandı. 1'i kadın 4 kişilerdi. Hepsi kar maskesi takıyorlardı. Onlara dava açıp hakkımı aramak istiyorum" dedi.

Mağdur göçmenin sırtındaki bıçak kesikleri görenlerin tüylerini ürpertiyor.

'BIÇAKLANDIĞIMDA ŞURUMU KAYBETTİM'

Sırtındaki izleri ömür boyu taşıyacak olan Abdullah Mohamed Isaak, dehşet anlarını şöyle anlattı: "Bizi demirle döverken 'La ilahe illallah' diye bağırdım. Daha çok kızıp sırtımdan bıçakladılar. Nerede olduğumu unutup Türkçe 'Abi tamam, yapma' dedim, iyice öfkelendiler. Bayılmışım. O halde bota bindirip geri ittiler."

Etiketler : yunanistan göçmen sığınmacı işkence mehmetçik

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