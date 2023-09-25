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25 Eylül 2023 Pazartesi 22:30:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 22:30:00

Beyaz Saray'dan Türkiye düşmanı Menendez açıklaması: "Rüşvetle suçlanması ciddi bir mesele"

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye düşmanlığı ile tanınan ve rüşvet almakla suçlanan Demokrat Senatör Bob Menendez hakkındaki iddiaları ciddi bir mesele olarak ele aldıklarını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "rüşvet almakla" suçlanan Demokrat Senatör Bob Menendez hakkındaki iddiaları "ciddi bir mesele" olarak ele aldıklarını bildirdi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Jean-Pierre, Demokrat Parti'nin lideri olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın, rüşvet almakla suçlanan Demokrat New Jersey Senatörü Menendez hakkındaki tutumuna ilişkin bir soruya, bunu "ciddi bir mesele" olarak gördükleri yanıtını verdi.

Jean-Pierre, Menendez'in Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığından ayrılmasının doğru bir karar olduğunu, bu hususta başka bir konuda verilecek kararın Menendez'in kendisi ve Senato liderliğine ait olacağı değerlendirmesinde bulundu.

"SENATÖRLÜK MAKAMINI KULLANARAK YOLSUZLUK" SUÇLAMASI

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti.

Federal savcılar, bir yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı.

İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.

İddianame ile New Jersey'nin Demokrat Senatörü Menendez'e 10 yıl içinde ikinci kez yolsuzlukla ilgili suçlama yöneltilmiş oldu.

Senato Tarih Ofisi'ne göre, 69 yaşındaki Menendez, ABD tarihinde iki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör olarak kayıtlara geçti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Etiketler : ABD RÜŞVET YOLSUZLUK BOB MENENDEZ
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