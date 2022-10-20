VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde su krizi yaşanıyor
Macron'dan Almanya'ya "izole olmama" mesajı
Emine Erdoğan: Çevre sorunlarının çözümünde medyanın apayrı rolü var
Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
Beyaz Saray Rusya'nın İran yapımı dronları kullandığını teyit etti
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Fransa'da abonelerin gaz tüketimini denetleyen platform uygulamaya konuldu
Binali Yıldırım sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu
Çad'da göstericilere polis müdahalesi: En az 30 ölü
Çorum'da okul servisi devrildi: 16 yaralı
Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırılarına kınama
Kur korumalı mevduat hesapları 1,4 trilyon liralık büyüklüğe ulaştı
İngiltere'nin "en kısa süre görevde kalan Başbakanı" Truss oldu
Pınar Gültekin davasında karar usulden bozuldu
Endonezya'da şurupların 99 çocuğun ölümüyle bağlantılı olduğu açıklandı
Hatay'da fabrikada kazan patladı: 2 yaralı
Zelenskiy 2 bin 507 kişiyi kapsayan yaptırımları onayladı
Biden'dan, Truss'ın istifasının ardından 'müttefikliğimiz değişmeyecek' mesajı
İngiltere'de Boris Johnson başbakanlık yarışına katılabilir
AB liderlerinin enerji krizi zirvesi başladı
Tuz Gölü'nde “Kırılsın Ellerim” rüzgarı esti
BM: Libya'da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
İran: Azerbaycan ve Ermenistan'da yabancı güçlerin varlığına karşıyız
Kovid-19 ABD'de hamileliğe bağlı ölümlerde artışa neden oldu
20 Ekim 2022 Perşembe 21:40:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 21:40:00

Beyaz Saray Rusya'nın İran yapımı dronları kullandığını teyit etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit ederek Moskova'nın, bu ülkeden füze sistemleri de satın alabileceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İranlı askeri personelin Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiği belirtilerek "İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil." denildi.

Etiketler : Beyaz Saray Rusya İran
45. yaşa Emir büyük yerden

45. yaşa Emir büyük yerden
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat

Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat
Genç görünme sırrını açıkladı

Genç görünme sırrını açıkladı
Kasabada yenilik

Kasabada yenilik
‘Ah Memedim' döndü

‘Ah Memedim' döndü
Duygusal veda

Duygusal veda
Genç şarkıcıya destek

Genç şarkıcıya destek
beş yıl sonra aşk yeniden

beş yıl sonra aşk yeniden
Ya yine ikiz korkusu

Ya yine ikiz korkusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX