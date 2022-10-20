20 Ekim 2022 Perşembe 21:40:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 21:40:00
Beyaz Saray Rusya'nın İran yapımı dronları kullandığını teyit etti
Kaynak: AA
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Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit ederek Moskova'nın, bu ülkeden füze sistemleri de satın alabileceğini bildirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İranlı askeri personelin Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiği belirtilerek "İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil." denildi.
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