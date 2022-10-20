Beyaz Saray Rusya'nın İran yapımı dronları kullandığını teyit etti

Beyaz Saray Rusya'nın İran yapımı dronları kullandığını teyit etti

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İranlı askeri personelin Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiği belirtilerek "İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil." denildi.