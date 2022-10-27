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27 Ekim 2022 Perşembe 16:55:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 16:55:00

Belçika'da eczanelerde ilaç krizi yaşanıyor

Kaynak: AA

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Belçika'da eczanelerde aralarında antibiyotik, ağrı kesici, kalp ve diyabet ilaçlarının da bulunduğu yüzlerce ilaca erişilemiyor.

Belçika Federal İlaç Ajansının (FAMHP) verilerine göre, ülkede sağlık alanında ciddi sorun yaşanıyor.

Ülkedeki eczanelerde yüzlerce ilaç bulunmuyor.

FAMHP'nin Belçika'da kullanımda bulunan ilaçlar listesindeki 616 farklı ürün, "geçici kullanım dışı" olarak sınıflandırılmış durumda.

Listede antibiyotik, göz damlası, ağrı kesici, ateş düşürücü, balgam sökücü, kalp, kolesterol, epilepsi, antibiyotikli krem, kas gevşetici ve diyabete yönelik yüzlerce ürün ülkede bulunamayan ilaçlar arasında sıralanıyor.

Listenin açıklama kısmında bu ilaçların üretimdeki gecikme, talepteki artış, etken madde sağlanamaması ve ulaşım sıkıntıları gibi tedarik sorunları yüzünden temin edilemediği belirtiliyor.

Söz konusu yüzlerce farklı ilaç, ülkedeki eczanelerden satın alınamazken bazılarının yerine ise muadilleri temin edilebiliyor.

Etiketler : belçika eczane ilaç krizi
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