Belçika, Kalkınma Ajansının Gazze'deki çalışanının İsrail'in saldırısında öldüğünü duyurdu

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze'de faaliyet gösteren Federal Kalkınma Ajansının 33 yaşındaki personeli Abdullah Nabhan ve oğlunun dün gece Refah şehrinin doğu kesiminde İsrail ordusunun bombardımanı sırasında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Saldırıda yaralanan Nabhan'ın eşinin durumunun kritik olduğunu, çiftin 7 aylık ve 5 yaşındaki iki çocuğunun hafif yaralandığını belirten Gennez, Nabhan'ın babası, kardeşi ve 6 yaşındaki yeğeninin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Gennez, hayatını kaybeden personeli Abdullah Nabhan'ın çok özverili ve değerli bir meslektaş olduğu değerlendirmesini yaparak, "Gazze'deki diğer tüm Enabel çalışanları gibi Abdullah da aylar önce İsrail yetkililerine sunulan 'Gazze'den ayrılmaya uygun kişiler' listesinde yer alıyordu. Ne yazık ki Nabhan, kendisi ve ailesinin Gazze'den güvenli bir şekilde ayrılmasına izin verilmeden öldü. Şu anda Gazze'de mahsur kalan 7 çalışanımız var." bilgisini paylaştı.

Gennez, saldırıyı şiddetle kınayarak Gazze'deki diğer personelin derhal ayrılmasına izin verilmesini talep etti.

"BUGÜN YİNE KALBİMİZ KIRILDI"



"Uzun zamandır korktuğumuz şey artık gerçeğe dönüştü." diyen kullanan Gennez, şunları kaydetti:

"Bu, korkunç bir haber. Nabhan'ın ailesine ve arkadaşlarına, oğlu Cemal'e, babasına, kardeşine ve yeğenine ve tüm Enabel çalışanlarımıza en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Bugün yine kalbimiz kırıldı. Abdullah bir babaydı, bir kocaydı, bir evlattı, bir insandı. Onun ve ailesinin hikayesi, on binlerce hikayeden sadece biri. Ne zaman yetecek? Gazze'de 6 ay süren savaş ve yıkımın ardından buna alışmış görünüyoruz ancak sivil altyapının ve masum sivillerin ayrım gözetmeksizin bombalanmasının tüm uluslararası, insani ve savaş yasalarına aykırı olduğu gerçeği ortada. İsrail hükümetinin burada ezici bir sorumluluğu var."

ENABEL'İN OFİSİ İSRAİL TARAFINDAN VURULARAK YIKILMIŞTI



Enabel'in Gazze'deki ofisi, 1 Şubat'ta İsrail tarafından vurularak tümüyle yıkılmıştı. Saldırının ardından AA muhabirine konuşan Enabel Genel Direktörü Jean Van Wetter, Gazze'deki ofislerinin İsrail tarafından hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, insani durumdan duyduğu endişeyi dile getirmişti.

BELÇİKA, İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞIRACAK



Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, söz konusu saldırıyı kınamak için İsrail'in Brüksel Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracağını duyurdu.

Nabhan'ın ailesi ve meslektaşlarına taziye dileklerini ileten Lahbib, "Sivil bölgeleri ve nüfusu bombalamak uluslararası hukuka aykırıdır. Bu kabul edilemez eylemi kınamak ve bir açıklama talep etmek için İsrailli Büyükelçiyi çağıracağım." dedi.