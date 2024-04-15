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15 Nisan 2024 Pazartesi 20:33:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 20:33:00

Belçika ve Fransa'dan İran hamlesi

Kaynak: AA

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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, İran'ın Brüksel Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Ayrıca İran'ın Paris Büyükelçisi de Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Bakan Lahbib, yaptığı açıklamada, İran'ın Brüksel Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını belirterek, "Belçika, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. Tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırıyoruz. Bölgesel bir tırmanıştan kaçınılmalıdır." dedi.

Hollanda ve Almanya da ülkelerindeki İran Büyükelçilerini Bakanlığa çağırmıştı.

İran'ın Paris Büyükelçisi Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan Büyükelçi Amin-Nejad'a Fransa'nın İran'ın 13 Nisan gecesi İsrail'e yönelik hava saldırısını kınadığı bilgisi verildi.

Açıklamada, İran'ın "sorumsuz" saldırısı ile "kimsenin çıkarına olmayacak bir yangın riski" yarattığı vurgulandı.

İran'a, "Fransa'nın ortağı İsrail'in güvenliğini ve bölgesel istikrarı tehdit eden ciddi ve benzeri görülmemiş" eylemlerine son vermesi çağrısı yapıldı.

Hollanda, Almanya ve Belçika da ülkelerindeki İran Büyükelçilerini Bakanlığa çağırmıştı.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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Etiketler : BELÇİKA İRAN İSRAİL fransa
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