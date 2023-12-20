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20 Aralık 2023 Çarşamba 19:33:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 19:33:00

Bebek katili Netanyahu'dan katliamda kararlılık mesajı: "Sonuna kadar sürdüreceğiz"

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına ilişkin basın açıklaması yapan Netanyahu, "Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok" açıklamasında bulundu.

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 75 gündür devam eden saldırı ve katliamlarını "sonuna kadar sürdüreceklerini" vurgulayarak, "Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok." dedi.

Netanyahu, işgalci İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Savaşı sonuna kadar sürdüreceklerini" ifade eden İsrail Başbakanı, "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." diye konuştu.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri hedef aldığı katliamları, "Hamas'a cehennem ateşiyle saldırıyoruz. Sadece iki seçenekleri var: teslim olmak ya da ölmek." sözleriyle savundu.

Etiketler : NETANYAHU GAZZE KATLİAM MESAJ
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