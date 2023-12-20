Bebek katili Netanyahu'dan katliamda kararlılık mesajı: "Sonuna kadar sürdüreceğiz"

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 75 gündür devam eden saldırı ve katliamlarını "sonuna kadar sürdüreceklerini" vurgulayarak, "Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok." dedi.

Netanyahu, işgalci İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Savaşı sonuna kadar sürdüreceklerini" ifade eden İsrail Başbakanı, "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." diye konuştu.