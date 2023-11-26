Bebek katili Netanyahu evinin önünde protesto edildi! İstifa çağrısı
Kaynak: AA
İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netahyahu Batı Kudüs'teki resmi konutunun önünde binlerce İsrailli tarafından istifaya çağrıldı.
İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki resmi konutunun önünde protesto edildi.
Batı Kudüs'teki Gazze Caddesi yakınlarında toplanan yaklaşık bin İsrailli, ellerinde Netanyahu hükümetini başarısız olmakla suçlayan döviz ve karikatürler taşıyarak, Netanyahu'nun istifa etmesi çağrısında bulundu.
Göstericilerin ilerlemesini engellemek için bölgede yoğun güvenlik önlemi alan İsrail polisi, Gazze Caddesi'ne çıkan yolları demir bariyerlerle kapattı.
Polis bariyerlerinin önünde Başbakan Netanyahu için "suçlu, suçlu" sloganları atan göstericiler, Netanyahu'nun akıttığı kanı temsilen caddeye kırmızı boya döktü.
Protestocuların Netanyahu'nun konutunun civarındaki sokaklarda gösterileri ve İsrail polisinin bekleyişi devam ediyor.
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