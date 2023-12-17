Bebek katili İsrail, Cibaliye beldesini vurdu: En az 30 ölü ve onlarca kişi kayıp

Bebek katili İsrail, Cibaliye beldesini vurdu: En az 30 ölü ve onlarca kişi kayıp

Filistin devlet televizyonunda yer alan habere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliya beldesine düzenlediği hava saldırılarında El-Bereş ve Alvan ailelerine ait evler hedef alındı.

Bölgede onlarca evin bombalanması sonucu büyük yıkımın meydana geldiği, sivil savunma ekiplerinin enkaz altından 30'dan fazla ceset çıkardığı belirtildi.

Habere göre, enkaz altında henüz çıkarılamayan yaklaşık 100 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'ye karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

22:45 Hizbullah, İsrail ordusuna ait sınırdaki 8 noktayı hedef aldığını açıkladı

Filistin Devlet Televizyonu: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

22:00 Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Oxfam Novib, Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi, PAX ve The Rights Forum gibi insan hakları örgütlerinin organizasyonuyla toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

19:59 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bugün bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

19:48 Gazze'de 4 gün sonra yeniden iletişim ve internet hizmeti verildi 19:30 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede, Gazze'ye saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu. 19:09 Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze'deki ibadethanelere saldırılarını kınadı

BM: Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadın ölüm riskiyle karşı karşıya

15:45 Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'den çok ciddi ve acı haberler almaya devam ettiğini belirterek, silahsız sivillerin bombalanıp vurulduğunu söyledi

15:29 BM: Gazze'de sivillerin öldürdüğüne dair giderek artan sayıda rapor almamız endişe verici

13:24 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 5 Filistinli öldü daha önce yaralanan 1 kişi de kurtarılamadı.

12:23 Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi: İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldürüldü.

10:47 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye ve ortasındaki Deyr el-Belah mülteci kampına düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldürüldü

10:39 İsrail Gazze'de biri rütbeli iki askerinin daha öldürüldüğünü 5'inin yaralandığını duyurdu

09:15 İsrail güçleri, Batı Şeria'da İHA ile düzenlediği saldırıda 3 Filistinliyi öldürdü

04:50 İsrail ordusu: Lübnan sınırı yakınlarında patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker öldü

02:40 İsrail'in aşırı sağcı, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u darbeden polisi ziyaret ederek, "kendisinin en kısa sürede göreve dönmesini sağlama" sözü verdi

02:35 Eski Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu

02:15 DSÖ: Gazze'deki 36 hastaneden sadece 8'i kısmi olarak hizmet veriyor

01:45 İsrail ordusu: Gazze'deki esirlerimizin kaçma senaryosuna hazırlıklı değildik

01:31 İngiliz milletvekili Webbe, İsrail'in yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulundu

01:11 İsrail'in bombardımanında ağır yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldü

01:01 Hamas: İsrail'in saldırıları tamamen durmadan esir takası için müzakereler olmayacak

00:54 Hamas: Tel Aviv yönetimi, İsrailli esirleri öldürerek stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçti

00:43 Al Jazeera, Gazze'de kameramanının öldürülmesini UCM'ye taşıyacak

00:24 İsrail güçleri, Meşru Beyt Lahya'dan ardında enkaz bırakarak çekildi

00:12 İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

00:10 İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nden 90 kişiyi alıkoyarak çekildiğini açıkladı