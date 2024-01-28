Batılı ülkelerden Kosova'ya 'avro kararını askıya al' çağrısı

Quint ülkeleri (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere) büyükelçilikleri, BQK'nin 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni nakit ödeme işlemleri yönetmeliğiyle ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, yeni yönetmeliğin, özellikle Sırp çoğunluklu topluluklar üzerindeki etkisi konusunda endişelere yol açtığına işaret edildi.

Yönetmeliğin, okullar ve hastaneler üzerindeki etkisinden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, bunun Sırbistan'dan ödeme/mali yardım alan Kosovalı Sırpların ezici çoğunluğunun günlük yaşamlarına da doğrudan etkisi olacağına vurgu yapıldı.

Konuyla ilgili 26 Ocak'ta Kosova Başbakanı Albin Kurti'yle görüşen Quint ülkeleri büyükelçileri, yeterince uzun bir geçiş süresi ve kamuoyuyla açık ve etkili bir iletişim sağlamak amacıyla düzenlemenin uygulanmasının askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

Kosova hükümeti de görüşmeyle ilgili açıklama yayımlamış, Başbakan Kurti'nin görüşmede, ülkede herkesin anayasaya ve hukuka saygı göstermesinin ve aynı zamanda bağımsız otoritelere, bu durumda Merkez Bankası'na saygı gösterilmesinin önemini vurguladığı belirtilmişti.

- KOSOVA'DA 1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN NAKİT ÖDEME İŞLEMLERİNDE SADECE AVRO KULLANILACAK



BQK, Kosova'da nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliği onaylamıştı.

Kosova'da Sırpların çoğunlukta olduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor ve ülkede Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da dinarla ödeniyor.

Yönetmeliğin 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımının sonlanacağı belirtiliyor.