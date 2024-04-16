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16 Nisan 2024 Salı 13:13:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 13:13:00

Batı Şeria'da 25 Filistinli gözaltında!

Kaynak: AA

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin El Halil, Doğu Kudüs, Cenin, Beytullahim ve Kalkilya kentlerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda 25 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 270'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Etiketler : israil filistin gözaltı
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